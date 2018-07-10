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Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен

Вторник, 10 Июля 2018 08:19
Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен Фото из открытых источников

Председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона.

 

Об этом он написал на своей странице в твиттере, сообщает Газета.ру.

 

По словам Туска, политики приходят и уходят, а созданные ими для людей проблемы остаются.

 

«Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла с Дэвисом и Джонсоном. Но, кто знает?» — заявил Туск.

 

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй в письме бывшему главе МИД Борису Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Brexit
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