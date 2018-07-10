Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен

Председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона.
Об этом он написал на своей странице в твиттере, сообщает Газета.ру.
По словам Туска, политики приходят и уходят, а созданные ими для людей проблемы остаются.
«Я могу только сожалеть, что идея Brexit не ушла с Дэвисом и Джонсоном. Но, кто знает?» — заявил Туск.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй в письме бывшему главе МИД Борису Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.
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