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В Иране арестована 18-летняя гимнастка за «порочные» танцы в спальне‍

Понедельник, 09 Июля 2018 10:36
В Иране арестована 18-летняя гимнастка за «порочные» танцы в спальне‍ Фото из открытых источников

Танцевать на камеру и публиковать полученные видеозаписи в "Инстаграме" — это, как выяснила на себе восемнадцатилетняя гимнастка Маэде Ходжабри — преступление, если ты живешь в Иране. Девушку, как сообщает издание The Independent, задержали правоохранители.

 

Речь идет, как стоит особенно отметить, о вполне невинных, как для западной культуры, танцах — убедиться в этом можно, если посмотреть видео ниже. Но для глубоко религиозного иранского общества поведение Ходжабри оказалось слишком смелым — иранские правоохранители уверены, что танцуя таким образом, девушка нарушает все мыслимые и немыслимые моральные нормы.

 

В свое оправдание Маэде Ходжабри говорит, что просто хотела раскрутить свою страницу в социальной сети Instagram. И это у нее довольно неплохо получалось — сейчас у девушки пятьдесят две тысячи подписчиков, плюс, в результате этой скандальной истории их число стало стремительно расти.

 

"Обвиняемая не только нарушала нормы морали, но и не носила обязательный для мусульманских девушек хиджаб", — говорят представители власти. Да, такой вот он, Иран двадцать первого века.

 

Что теперь будет с Маэде — неизвестно, но будем надеяться, что смелую танцовщицу хотя бы не казнят.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Иран
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