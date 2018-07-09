Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери

Гражданка Британии, которая была отравлена в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, скончалась в больнице. Об этом сообщает полиция Лондона.
Речь идет о 44-летней Дон Стерджесс, которая ранее была госпитализирована вместе с еще одним мужчиной — Чарли Роули. В полиции рассказали, что они подверглись воздействию «Новичка», сообщает Газета.ру.
Отмечается, что Роули остается в критическом состоянии.
44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания 30 июня в городе Эймсбери. Он располагается в 10 км от Солсбери, где от воздействия «Новичка» пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Стерджесс и Роули были госпитализированы в ту же клинику, что и Скрипали.
Британская полиция продолжает расследование инцидента.
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