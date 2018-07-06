Как китайский шпион немецкого политика вербовал

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Китайский агент летом 2016 года пытался по интернету (!) завербовать депутата немецкого бундестага, предложив ему не менее 30 тысяч евро за составление "аналитических материалов", сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Китайский агент, представившийся менеджером Джейсоном Ваном, связался с депутатом из фракции ХДС/ХСС через социальную сеть LinkedIn и похвалил экспертные заключения депутата.

Его профиль в соцсети производил благоприятное впечатление, так как в числе знакомых были другие немецкие политики и известные исследователи. Депутата заинтересовало предложение Вана и он вступил с ним в переписку.

Сначала речь шла об общих вопросах внешней политики, но потом появились вопросы относительно внутренних политических деталей. Об этой переписке своевременно узнала контрразведка Германии (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) и предупредила депутата об угрозе.

Интересно, а если бы не произошло "своевременного вмешательства" контрразведки, насколько далеко зашел бы "приятный профиль" китайского агента?

После этой истории остается осадочек - как-то не верится в чистоплотность самих германских депутатов.

Андрей Манзолевский