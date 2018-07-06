Пятница 06 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Как китайский шпион немецкого политика вербовал

Как китайский шпион немецкого политика вербовал

Пятница, 06 Июля 2018 13:54
Как китайский шпион немецкого политика вербовал Фото из открытых источников

Китайский агент летом 2016 года пытался по интернету (!) завербовать депутата немецкого бундестага, предложив ему не менее 30 тысяч евро за составление "аналитических материалов", сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

 

Китайский агент, представившийся менеджером Джейсоном Ваном, связался с депутатом из фракции ХДС/ХСС через социальную сеть LinkedIn и похвалил экспертные заключения депутата. 

 

Его профиль в соцсети производил благоприятное впечатление, так как в числе знакомых были другие немецкие политики и известные исследователи. Депутата заинтересовало предложение Вана и он вступил с ним в переписку. 

 

Сначала речь шла об общих вопросах внешней политики, но потом появились вопросы относительно внутренних политических деталей. Об этой переписке своевременно узнала контрразведка Германии (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) и предупредила депутата об угрозе.

 

Интересно, а если бы не произошло "своевременного вмешательства" контрразведки, насколько далеко зашел бы "приятный профиль" китайского агента?

 

После этой истории остается осадочек - как-то не верится в чистоплотность самих германских депутатов.

 

Андрей Манзолевский

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Германия Политика
Главное за сутки
К чему приведет торговая война США, ЕС и Китая? К чему приведет торговая война США, ЕС и Китая? Любые действия со стороны Соединенных Штатов Америки, направленные на ограничение свободной торговли, будут иметь далеко идущие последствия для глобальной экономики — говорит Тимофей Бордачев, директор европейских и международных исследований факультета…
В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны Решение президента США Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступает с пятницы в силу. Как заявил ранее лидер…
Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё" Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё" В Японии в пятницу повесили экс-главу религиозной секты "Аум Синрикё"* Сёко Асахару, сообщила телекомпания NHK. Также казнен бывший "военный министр" секты Киёхидэ Хаякава, который в 1993 году руководил строительством завода…
Читайте также
Пляж с террористами: почему ваш отдых в Тунисе может стать последним Пляж с террористами: почему ваш отдых в Тунисе может стать последним В разгар туристического сезона каждый надеется, что спланированный заранее отпуск пройдет без эксцессов. Но это не про Тунис. Вторые сутки сотни туристов не могут покинуть страну, поскольку ответственные за логистику…
СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей После четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по этому делу, сообщает газета The Sun со ссылкой на…
СМИ: руководство США уже не сможет помешать строительству "Северного потока - 2" СМИ: руководство США уже не сможет помешать строительству "Северного потока - 2" Санкции против европейских партнеров проекта «Северный поток-2» не помогут президенту США Дональду Трампу помешать строительству газопровода между Россией и Германией. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. По информации издания,…
Тема дня
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю

Задевать нежных и ранимых небратьев (до 1991го существоваших под псевдонимами «братушки» и «братские...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Когда будем играть с Хорватией, надо остерегаться Модрича, Ракитича, Манджукича, Ребича, Ковачича, Перишича и Игнашевича.

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
Могут ли США признать Крым российским Могут ли США признать Крым российским
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Новые враги США: Против Вашингтона объединяются сразу три сильных страны Новые враги США: Против Вашингтона объединяются сразу три сильных страны
Пляж с террористами: почему ваш отдых в Тунисе может стать последним Пляж с террористами: почему ваш отдых в Тунисе может стать последним
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.