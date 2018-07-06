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СМИ: Инвалиду из Донецка порвали рот за русский язык

Пятница, 06 Июля 2018 10:48
СМИ: Инвалиду из Донецка порвали рот за русский язык Фото из открытых источников

Тревожные новости поступают из Украины, где обосновавшиеся в Сумской области националисты набросились на русскоязычного инвалида-переселенца из Донбасса, избили его, а затем порвали ему рот и пытались убить, бросив мужчину под автомобиль.

 

По данным информационного ресурса inforeactor.ru, пострадавшего зовут Вячеслав Рожков — он более двух десятков лет проработал шахтером, после чего вышел на пенсию по инвалидности. В данный момент мужчина, являющийся выходцем из Донбасса, живет вместе с семьей на Сумщине. И все бы ничего, если бы не обезумевшие националисты, готовые убивать и калечить людей просто за их русскую речь.

 

"Около магазина на него накинулись односельчане, стали бить его, разрывать ему рот. Сперва нападавших было трое, а затем к ним присоединились еще шестеро. К счастью, моему мужу удалось вырваться и убежать, когда они пытались бросить его под машину и переехать", — рассказывает Лидия Рожкова, супруга потерпевшего.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Украина
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