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Президент Венесуэлы призвал военных готовиться к отражению возможной агрессии США

Четверг, 05 Июля 2018 10:19
Президент Венесуэлы призвал военных готовиться к отражению возможной агрессии США Фото из открытых источников

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что появившиеся в СМИ публикации, согласно которым американский президент Дональд Трамп планирует вторжение в Боливарианскую Республику — это не пустой слух. Венесуэльским военным, по словам Мадуро, нужно готовиться к возможной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки.

 

"Нельзя терять бдительность ни на минуту, потому что коварные враги так и ждут этого. Но нет, мы не будем опускать руки, мы решительно защитим свое право жить в мире и свободе", — приводит одно из пафосных заявлений Мадуро тв-канал Televisa.

 

Ранее, напомним, информационное агентство Associated Press распространило сведения, согласно которым Дональд Трамп действительно рассматривал сценарий военного вмешательства в дела Венесуэлы.

 

Трамп якобы говорил об этом летом прошлого года, когда присутствовал на встрече по вопросу санкций против Каракаса.

 

"Разве это не доказательство преступных намерений США? Очевидно, что Вашингтон не отказался от своих планов по военному вторжению в Венесуэлу, потому что наши колоссальные залежи углеводородных ресурсов не дают покоя американцам", — добавляет президент Венесуэлы.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Венесуэла
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