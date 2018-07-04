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СМИ: В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек

Среда, 04 Июля 2018 08:17
СМИ: В Солсбери из-за &quot;неизвестного вещества&quot; госпитализировали двух человек Фото из открытых источников

Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" по соседству с городом Солсбери — в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.

 

В субботу вечером в полицию поступили сообщения о том, что в одном из домов обнаружены без сознания 40-летние мужчина и женщина, пишет РИА Новости.

 

"Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов", — говорится в заявлении.

 

Сейчас мужчина и женщина находятся в больнице Солсбери. Их состояние оценивается как критическое.

 

Правоохранительные органы проверяют, стало ли отравление двух человек результатом преступления. Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены в целях безопасности.

 

Представитель минздрава Англии уточнил, что "значительной угрозы" для здоровья широкой общественности нет. "Мы будем проводить оценку ситуации по мере поступления дальнейшей информации", — приводятся в заявлении полиции слова представителя ведомства.

 

В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Отравление
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А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.

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