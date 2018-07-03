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СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей

Вторник, 03 Июля 2018 08:02
СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей Фото из открытых источников

После четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по этому делу, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде.

 

Как утверждается, подозреваемые покинули Великобританию в течение 24 часов после совершения покушения и сейчас находятся в России. По словам источника, британская полиция оценивает это открытие как "большой прорыв" в деле, пишет РИА Новости.

 

"Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной", — цитирует The Sun слова источника.

 

Скотланд-Ярд пока никак не прокомментировал данную новость.

 

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвиняет в инциденте российское государство. Россия категорически это отрицает.

 

В результате скандала Британия и еще ряд стран приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги дело Скрипаля
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