СМИ: руководство США уже не сможет помешать строительству "Северного потока - 2"

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Санкции против европейских партнеров проекта «Северный поток-2» не помогут президенту США Дональду Трампу помешать строительству газопровода между Россией и Германией. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

По информации издания, на всемирной конференции по газу, которая прошла в Вашингтоне, обсуждалось, сможет ли американский лидер сорвать реализацию проекта. При этом журналисты отмечают, что на сегодняшний день внешняя политика Трампа в сфере энергетики не показала результатов, пишет Лента.ру.

По словам финансового директора проекта Пола Коркорана, экономические санкции против России приведут к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования проекта. Авторы газеты напоминают, что торговый спор с США и без того рассердил европейцев. Поэтому последний шанс американского лидера — санкции против пяти западных энергетических концернов — не гарантируют ему успех.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.