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Дания может заблокировать строительство «Северного потока — 2»

Среда, 27 Июня 2018 09:46
Дания может заблокировать строительство «Северного потока — 2» Фото из открытых источников

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток - 2". С таким заявлением он выступил во вторник, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, видеосюжет о которой опубликовало издание Altinget, передает ТАСС .

 

"Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект", - сказал Расмуссен. Он добавил, что, по его мнению, этот вопрос должен выноситься на общеевропейское обсуждение.

 

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность - 55 млрд куб м. газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в В мире  
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