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В Германии запретили продавать игрушечную "летающую тарелку Гитлера"

Вторник, 26 Июня 2018 14:12
В Германии запретили продавать игрушечную &quot;летающую тарелку Гитлера&quot; Фото из открытых источников

Детская игрушка в виде "летающей тарелки Гитлера" — это немного не то, с чем следует играть современным немецким детям. Так решили сами же создатели игрушки после того, как получили сотни негативных откликов со стороны взволнованной общественности.

 

Речь идет о детском наборе Haunebu II, представляющем собой конструктор для сборки модели летающей тарелки, на борту у которой бдительные немцы заметили балкенкройц — опознавательный крест нацистской армии.

 

Каким образом летающая тарелка связана с Вермахтом? Очевидно, что тут обыгрывается популярная городская легенда, согласно которой в годы Второй мировой войны в Германии разрабатывались подобные транспортные средства. Некоторые уфологи, например, уверены, что на одной из таких вот тарелок Гитлер улетел в Антарктиду.

 

"Игрушечный НЛО — это, конечно, забавно, но тот факт, что на нем присутствует связанная с нацизмом символика, является просто недопустимым — если дети будут играть подобными игрушками, то в Германии может начаться реабилитация идей нацизма", — говорят представители встревоженной общественности.

 

В общем, получив сотни жалоб, компания Revell, которая является производителем игрушки, была вынуждена извиниться и отозвать набор из продажи.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Германия
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