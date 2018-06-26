В Германии запретили продавать игрушечную "летающую тарелку Гитлера"

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Детская игрушка в виде "летающей тарелки Гитлера" — это немного не то, с чем следует играть современным немецким детям. Так решили сами же создатели игрушки после того, как получили сотни негативных откликов со стороны взволнованной общественности.

Речь идет о детском наборе Haunebu II, представляющем собой конструктор для сборки модели летающей тарелки, на борту у которой бдительные немцы заметили балкенкройц — опознавательный крест нацистской армии.

Каким образом летающая тарелка связана с Вермахтом? Очевидно, что тут обыгрывается популярная городская легенда, согласно которой в годы Второй мировой войны в Германии разрабатывались подобные транспортные средства. Некоторые уфологи, например, уверены, что на одной из таких вот тарелок Гитлер улетел в Антарктиду.

"Игрушечный НЛО — это, конечно, забавно, но тот факт, что на нем присутствует связанная с нацизмом символика, является просто недопустимым — если дети будут играть подобными игрушками, то в Германии может начаться реабилитация идей нацизма", — говорят представители встревоженной общественности.

В общем, получив сотни жалоб, компания Revell, которая является производителем игрушки, была вынуждена извиниться и отозвать набор из продажи.