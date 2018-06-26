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Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍

Вторник, 26 Июня 2018 08:43
Сирия сообщила о ракетной атаке со стороны Израиля Фото из открытых источников

Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью газете "Известия".

 

По словам политика, на Берлин приходится 40 процентов всего ущерба странам Евросоюза от ограничительных мер в адрес Москвы. Он подчеркнул, что санкции и ухудшение торговых отношений с Россией идут вразрез с национальными интересами Германии.

 

"Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Ежемесячно мы теряем 618 миллионов евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?"- сказал Фронмайер.

 

Европейский союз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликте. Позже санкции расширили. В июне Совет ЕС продлил действие ограничительных мер до 23 июня 2019 года.

 

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в В мире  
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