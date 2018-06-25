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Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами‍

Понедельник, 25 Июня 2018 10:35
Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами‍ Фото из открытых источников

Правительство Италии в воскресенье запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с беженцами, несмотря на сигналы бедствия, пишут РИА Новости со ссылкой на The Independent.

 

Согласно заявлению итальянских властей, корабли с беженцами в Средиземном море, направляющиеся в Европу, подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, и, соответственно, их спасение является обязанностью Ливии.Ранее Италия запретила спасательным кораблям с беженцами пришвартовываться в итальянских портах, из-за чего некоторые корабли были вынуждены отплыть к берегам Испании. А глава МИД Италии Маттео Сальвини заявил, что беженцы больше не попадут в страну через море.

 

Кроме того, Италия пригрозила прекратить платить взносы в ЕС, если он не пересмотрит пути распределения беженцев по континенту.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в В мире  
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