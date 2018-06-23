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В Италии сообщили об угрозе развала ЕС в течение года

Суббота, 23 Июня 2018 09:55
В Италии сообщили об угрозе развала ЕС в течение года Фото из открытых источников

Будущее Евросоюза поставлено на карту и определится в течение ближайшего года, такое мнение высказал в интервью Spiegel глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.

 

"В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа", — сказал министр.

 

Глава МВД отметил, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов, пишет РИА Новости.

 

"Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких", — добавил он.

 

В среду Сальвини пообещал представить на рабочей встрече Еврокомиссии дорожную карту по решению миграционной проблемы, четырьмя ее основными пунктами станут укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, продвижение соглашений с североафриканскими странами для снижения "миграционного давления", создание системы по приему мигрантов и ускорение процедур выдворения нелегалов в страны их происхождения.

 

В конце позапрошлой недели власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, их согласилась принять Испания.

 

Ситуация вокруг Aquarius вызвала дипломатический скандал в отношениях между Римом и Парижем. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон через официального представителя обвинил Италию в "цинизме и безответственности".

 

В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные поучения из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".

 

Позднее премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры, в ходе которых смогли урегулировать разногласия.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Италия
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