В Москве открылся IV форум гражданских обществ «Диалог Россия — Республика Корея»

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Форум, координационный комитет которого с российской стороны возглавляет ректор СПбГУ Николай Кропачев, проходит параллельно с визитом президента Республики Корея Мун Чжэина в Россию. Его главная тема — «Российско-корейское практическое сотрудничество ради мира и процветания». В мероприятии принимают участие более 200 представителей бизнеса, академического сообщества, общественных организаций и СМИ двух стран. Подробнее - в материале Planet Today.

Открывая мероприятие, председатель российского координационного комитета ДРРК, ректор СПбГУ Николай Кропачев рассказал о важной роли форума в налаживании диалога двух стран. «В 2013 году было поддержано наше предложение об отмене визового режима между Россией и Республикой Корея. Нам удалось установить памятник Александру Пушкину в Сеуле и памятник великой Пак Кённи в России, в Санкт-Петербургском университете. Уверен, что эта большая совместная работа будет и в дальнейшем способствовать росту взаимопонимания между нашими народами по всем направлениям — от освоения космоса до исследования глубин Мирового океана», — подчеркнул ректор. Он выразил надежду, что в будущем форум будет проходить в формате трехстороннего взаимодействия Россия — Республика Корея — КНДР.

Председатель корейского координационного комитета, экс-посол Республики Корея в России и КНР Ли Кюхён тоже отметил важное значение открытия памятника Пак Кённи в Университете. «Мы, безусловно, гордимся этим достижением. Его по праву можно назвать самым ярким примером наших усилий за последние пять лет», — сказал господин Ли Кюхён. Он отметил, что сегодня для руководства Республики Корея развитие межгосударственных отношений со странами Евразии, и в частности с Россией, является приоритетной задачей. По словам Ли Кюхёна, в планах президента Мун Чжэина — развернуть новую Северную политику, направленную на расширение взаимодействия на Дальнем Востоке. «Нашему форуму предстоит проделать огромную работу по претворению замыслов руководителей двух стран в жизнь», — заключил сопредседатель ДРРК.

Делегатов форума также приветствовали представители парламентских структур. От имени Совета Федерации РФ к ним обратился председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Формат общественного форума имеет не менее важное значение в установлении диалога стран, чем переговоры на уровне правительств или встречи на высшем уровне, — подчеркнул Константин Косачев. — Он позволяет выявить и консолидировать общественный запрос на дальнейшее развитие двусторонних отношений и является дополнительным стимулом для глав государств». Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам также отметил, что Россия заинтересована во взаимодействии со всеми жителями Корейского полуострова.

С корейской стороны на открытии выступила депутат Совместной демократической партии госпожа Пак Ёнсон. «В настоящий момент в нашем регионе происходят исторические события. На протяжении долгих лет Россия в качестве участника шестисторонних переговоров делала все возможное во имя мира на Корейском полуострове», — сказала госпожа Пак Ёнсон. «В процессе выработки инструментов для установления мира очень важно заручиться поддержкой РФ, считаю, что на данный момент для этого созданы все необходимые условия. Визит президента Мун Чжэина в Россию — это уникальная возможность открыть новую Северную эпоху. Я мечтаю, что наступит день, когда я смогу забронировать билет на поезд, который повезет меня из Пусана через Северную Корею и бескрайние дали Сибири в Москву, а корейский народ сможет готовить ужин на российском газе с Сахалина», — заключила спикер.

Член национального собрания Республики Корея, председатель комитета экономического сотрудничества по Северному направлению Сон Ёнгиль в своем выступлении уделил внимание реализации конкретных проектов по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также особо отметил важность в этом процессе кадрового потенциала. «Когда я был мэром города Инчхона, я активно работал по развитию научно-образовательного сотрудничества с ведущими международными центрами и в том числе посещал СПбГУ», — отметил политик.

Важным событием пленарного заседания стало заключение соглашения о сотрудничестве между координационными комитетами ДРРК и Корейским фондом прессы. Меморандум, подписанный Николаем Кропачевым, Ли Кюхёном и руководителем Корейского фонда прессы Мин Пёнуком, позволит наладить регулярный обмен журналистам и между Россией и Республикой Корея, а также реализовывать совместные проекты в области СМИ.

В рамках форума проходят заседания шести рабочих групп, на которых обсуждаются вопросы мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, развития инфраструктуры Северного морского пути, освоения Арктики и охраны окружающей среды, развития образовательных технологий в эпоху четвертой промышленной революции, популяризации культурного наследия, роли СМИ в построении межгосударственных отношений, а также молодежного сотрудничества.