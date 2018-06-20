Вячеслав Кантор: эксперты не могут предсказать перспективы урегулирования корейского кризиса

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«Ситуация в мире постоянно становится всё более напряжённой, угрожающей и трудно предсказуемой», - заявил Вячеслав Кантор, президент Люксембургского форума, на конференции «Ядерные стратегии и стратегическая стабильность» в Женеве.

Очередная конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы «Ядерные стратегии и стратегическая стабильность» открылась в Женеве 11 июня. В течение двух дней ведущие эксперты в сфере ядерной безопасности, сокращения вооружений и нераспространения ядерного оружия со всего мира обсуждали самые важные и актуальные современные проблемы в сфере стратегической и региональной стабильности.

В центре внимания экспертов оказались такие вопросы, как динамика стратегических отношений России и США, контроль над вооружениями, глобальное распространение ядерного оружия и его последствия для стратегической стабильности, а также планы модернизации ядерного оружия двух ведущих ядерных держав.

По мнению Вячеслава Кантора, президента Люксембургского форума, современная ситуация в военно-политической сфере во всём мире становится всё более напряжённой угрожающей и трудно предсказуемой.

«Только за последние несколько месяцев мы стали свидетелями повышения напряженности между Россией, Соединенными Штатами и Китаем, роста военного противостояния и соперничества в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в западной части Тихого океана и в Арктике», - пояснил Вячеслав Кантор.

Среди негативных тенденций в сфере ядерного контроля и нераспространения Вячеслав Кантор отметил угрозу, под которой находятся в настоящее время несколько ключевых для глобальной безопасности договоров и соглашений. В их числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, разногласия и претензии по которому между Россией и США до сих пор не устранены. Кроме того, зашли в тупик и в настоящий момент находятся в застое такие соглашения, как Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договор о запрете производства расщепляющих материалов, соглашения по плутонию, по безопасности и сохранности ядерного оружия и ядерных материалов. Беспокойство экспертов вызывает и пятилетний застой в переговорном процессе по сокращению стратегических наступательных вооружений.

«На сегодняшний день перспективы нового договора между Россией и США отсутствуют, - говорит Вячеслав Кантор. - Даже продление Пражского Договора по СНВ на 5 лет, который заканчивается в 2021 году, серьёзно не обсуждается».

Отдельное внимание на конференции было уделено ситуации на Корейском полуострове и в Иране, что в последнее время вызвало очередной виток международной напряжённости.

«Предсказать перспективы урегулирования ядерного кризиса на Корейском полуострове в результате контактов глав США, Южной Кореи и Японии в настоящее время практически нельзя», - убеждён Вячеслав Кантор. Президент Люксембургского форума отметил, что эксперты рассматривают различные варианты и исходя из этого строят свои прогнозы.

В вопросе иранской ядерной сделки Вячеслав Кантор уверен в необходимости смягчения подхода со стороны США.

«В случае срыва договорённостей по Всеобъемлющему совместному плану действий (СВПД) по Ирану из-за действий администрации США, Иран уже через год-два способен создать ядерный боезаряд для оснащения своих ракет, - поясняет эксперт. - Поэтому можно было бы рекомендовать руководству США смягчить свою политику по отношению к ядерной сделке с Ираном для того, чтобы она не подвергалась угрозе срыва».

В числе других вопросов, которым участники конференции уделили большое внимание – вопросы ядерной безопасности и угроза ядерного терроризма, а также влияние на глобальную безопасность региональной ситуации в Китае, Индии, Пакистане, европейских странах и на Ближнем Востоке. Особенную озабоченность экспертов также вызвала ситуация с ростом общей ненависти и нетерпимости в обществе, ведущими к его расколу. Это в свою очередь влечёт за собой консолидацию радикально настроенных политических сил и усиление террористических движений.

По итогам конференции эксперты Люксембургского форума намерены по традиции изложить свои предложения и рекомендации по укреплению режима ядерного нераспространения и повышения ядерной безопасности в отдельном документе, который будет представлен основным международным организациям и главам ведущих государств.

Участие в мероприятии приняли президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор; профессор Стэнфордского университета, бывший министр обороны США, член Набсовета Люксембургского форума Уильям Перри; член Набсовета Люксембургского форума, профессор университета Мэриленда, почётный директор Института космических исследований РАН, академик Роальд Сагдеев; профессор Женевской школы дипломатии и международных отношений, ранее – представитель СССР на Конференции по разоружению, руководитель делегации СССР на переговорах с США по ядерным вооружениям и космосу (СНВ-1), заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Назаркин; старший политолог корпорации RAND, бывший спецпомощник президента и старший директор по оборонной политике и стратегии Национального совета безопасности (США) Стивен Фланаган; директор Центра исследований глобальной безопасности Ливерморской национальной лаборатории имени Э. Лоуренса Брэд Робертс; председатель Оргкомитета Люксембургского форума главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, ранее – начальник 4-го ЦНИИ МО РФ Владимир Дворкин; советник по вопросам политики и информационно-пропагандистской деятельности в Офисе исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, руководитель Организации по решению глобальных проблем в ядерной области Тарик Рауф, а также другие ведущие мировые эксперты по ядерной безопасности, разоружению и нераспространению.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

Основные задачи Форума:

• Содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям.

• Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

В 2018 году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. С момента своего образования Люксембургский форум провёл за 10 лет 26 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Варшаве, Стокгольме и др. городах.

На фотографии: Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор