США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

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США во вторник заявили о своем выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав этим решением критику в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций.

На пресс-конференции постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что ее страна пошла на этот шаг, потому что приверженность Вашингтона соблюдению прав человека не позволяет быть "частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку".

При этом она заявила, что США продолжат выступать за проведение реформы СПЧ ООН, и после ее реализации Соединенные Штаты смогут вернуться.

Хейли заверила, что США продолжат работу по защите прав человека за рамками организации после выхода из ее состава, пишет РИА Новости.

"Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться", — сказала она.

В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Совет не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию "лицемерной".

Помпео отметил, что США — лидер в продвижении прав человека. При этом, по его словам, обещания, данные некоторыми странами, во многих областях так и не оказались выполнены. Госсекретарь повторил слова президента Дональда Трампа, что СПЧ ООН — это "огромный источник позора для ООН", так как в его составе находятся государства, являющиеся главными нарушителями прав человека.

Также Помпео сообщил, что СПЧ "ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран". "Совет провалился в заявленных целях. В него входят авторитарные правительства, такие как Китай, Куба и Венесуэла", — подчеркнул госсекретарь.

Помпео раскритиковал действия СПЧ в отношении Израиля, назвав их предвзятыми. Он напомнил, что с основания Совета он одобрил больше резолюций, осуждающих Израиль, чем против всего остального мира, вместе взятого.

Критика решения США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты остались членом Совета ООН по правам человека, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру", — отмечается в его заявлении.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что решение администрации Трампа о выходе из СПЧ — "печальное свидетельство однобокой политики страны в области прав человека".

"Защита Израиля от критики становится первоочередным приоритетом. Совет ООН по правам человека играет важную роль в таких странах, как Северная Корея, Сирия, Мьянма и Южный Судан, но, кажется, Трампа заботит только защита Израиля", — отметил исполнительный директор HRW Кеннет Рот.

По его словам, другим странам предстоит удвоить усилия, чтобы обеспечить эффективную работу Совета по наиболее серьезным проблемам в области прав человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн также разочарован решением США покинуть Совет ООН по правам человека.

"Огорчающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в сегодняшнем мире, США должны были вступать, а не выходить", — отметил он.

Председатель СПЧ ООН Воислав Шуц подчеркнул, что мир должен сохранять целостность Совета ООН по правам человека в то время как многосторонние форматы и соблюдение прав человека ежедневно подвергаются угрозе.

Шуц также напомнил, что США на протяжении двенадцати лет играли конструктивную роль в обсуждении многих вопросов.

Он также ответил на критику СПЧ со стороны США, подчеркнув, что Совет много раз служил в качестве инструмента раннего предупреждения нарушений прав человека, а его действия приводили к реальным результатам для жертв нарушений прав человека по всему миру.

Также он заявил, что вопрос о заполнение вакантного места среди членов Совета, которое появилось после решения США покинуть форум, должен быть рассмотрен Генеральной ассамблеей ООН.

Великобритания и Европейский союз также заявили, что сожалеют о решении США.

Британский министр иностранных дел отметил, что поддержка СПЧ ООН со стороны Соединенного Королевства остается непоколебимой. "Эта организация является лучшим инструментом, которым располагает международное сообщество в борьбе с безнаказанностью в неидеальном мире", — подчеркнул он.

"Сегодняшнее решение может подорвать роль США как чемпиона и сторонника демократии на мировой арене", — говорится в заявлении представителя Евросоюза.

В ЕС также подчеркнули, что СПЧ продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы, в том числе сотрудничая с США, когда это возможно.

Одобрение Израиля

Израиль приветствовал выход из СПЧ ООН. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху отметили, что благодарны США за "отважное решение", принятое "против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека".

"СПЧ зарекомендовал себя предвзятой, враждебной, антиизраильской организацией, которая предала свою миссию по защите прав человека", — подчеркивается в заявлении.

"Решение США выйти из этой необъективной организации — это ясный сигнал, что "хватит значит хватит", — написал Нетаньяху в своем Twitter.

СПЧ ООН

Членство США в СПЧ ООН истекает 31 декабря 2019 года. Представители администрации Трампа не раз критиковали организацию за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета является Венесуэла, Китай и Куба.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран-членов. Государства избираются от региональных групп на три года с возможностью переизбрания на второй срок максимум. В организацию входят 13 африканских государств, 13 азиатско-тихоокеанских, восемь латиноамериканских, шесть восточноевропейских и семь западноевропейских и прочих государств. Выборы проходят в Генассамблее ООН.