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Ким Чен Ын прилетел в Китай

Вторник, 19 Июня 2018 08:15
Ким Чен прилетел в Китай Фото из открытых источников

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин, пишет РИА Новости. Операторы японской телекомпании Nihon Television Network сняли, как он спустился с борта правительственного самолета.

 

Согласно информации портала Flightradar24, приземлившийся в аэропорту Пекина самолет северокорейской государственной авиакомпании "Корё" — тот самый, на котором лидер КНДР прилетал в Сингапур на прошлой неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

 

Ожидается, что Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить саммит США-КНДР, состоявшийся 12 июня, и дальнейшее ведение переговоров. Визит, как передает Синьхуа, пройдет 19-20 июня.

 

Лидер КНДР с супругой совершил неофициальный визит в Китай 25-28 марта. Это была его первая зарубежная поездка после прихода к власти в 2011 году, но о ней не сообщалось до ее окончания. Второй визит Ким Чен Ына и переговоры с Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.

 

Саммит США-КНДР

 

В Сингапуре 12 июня прошел первый в истории саммит США и КНДР, где встретились Трамп и Ким Чен Ын. По его итогам американский лидер заявил, что подписал с КНДР "подробный документ", и отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова, которой от КНДР добивается мировое сообщество, начнется "очень быстро".

 

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал подписание документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

 

Также, согласно документу, США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, которую от него добивается мировое сообщество.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Китай Политика
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