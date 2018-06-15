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Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России

Пятница, 15 Июня 2018 08:22
Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7), что Крым принадлежит России, сообщает ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник.

 

Собеседник портала отметил, что Трамп считает Крым российским потому что "все, кто там живет, говорят по-русски".

 

Он также сообщил, что Трамп поставил под вопрос поддержку, которую лидеры G7 оказывают Киеву, заявив, что "Украина — это одна из самых коррумпированных стран в мире".

 

Ресурс отмечает, что в настоящий момент неясно, были ли заявления американского президента "шуткой, брошенной мимоходом", или они "сигнализируют о радикальном отходе от текущей внешней политики США".

 

Реакция Белого дома

 

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала комментировать сообщения о том, что Трамп назвал Крым российским, пишет РИА Новости.

 

"Мне неизвестно о каких-то подобных комментариях. Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие. У меня нет никакой информации", — сказала Сандерс.

 

Виноват Обама

 

На прошлой неделе американский лидер заявлял, что его предшественник Барак Обама "допустил" возвращение Крыма в состав России.

 

"Вы должны спросить президента (Барака. — Прим. ред.) Обаму, потому что он был тем, кто дал Крыму уйти <…> Обама может говорить все что хочет, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение", — подчеркнул глава государства.

 

Что говорил Трамп о Крыме

 

Во время предвыборной президентской гонки в 2016 году Трамп заявлял, что попытка США силой отобрать Крым у России, чтобы вернуть полуостров Украине, может стать причиной третьей мировой войны.

 

Кроме того, он говорил, что крымчане хотят быть с Россией, и это следует учитывать при решении вопроса о принадлежности полуострова. Трамп отмечал, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России и снятии санкций.

 

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. За присоединение проголосовали более 95% жителей полуострова.

 

Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Дональд Трамп Крым Россия
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