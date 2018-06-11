Япония недовольна планами России обеспечить Курилы интернетом

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МИД Японии выразил российской стороне сожаление в связи с началом работ по прокладке линии оптиковолоконной связи на Курилы.

Россия 5 июня уведомила японское Управление безопасности на море о том, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией оптиковолоконной связи. В ответ МИД Японии довел до сведения Москвы, что «такой крупномасштабный проект не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление».

Ростелеком планирует завершить работы на Курилах к 2019 году, сообщает Лента.ру.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.