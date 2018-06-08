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G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа

Пятница, 08 Июня 2018 08:26
G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа Фото из открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа.

 

Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, сообщает РИА Новости.

 

"Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", — написал Макрон в Twitter.

 

Ранее Трамп на свой странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров, напомнив о том, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию.

 

США ранее на основании соображений национальной безопасности установили ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Евросоюз в ответ на это решил действовать в трех направления: обратиться в ВТО, наложить пошлины на импорт ряда товаров из США, а также, возможно, ввести защитные меры на рынке стали.

 

В четверг Макрон на совместной пресс-конференции с Трюдо заявил о недопустимости коммерческой войны с США.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги G7 Макрон Трамп
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