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В Киеве заявили о потере контроля над Одессой

Пятница, 08 Июня 2018 08:08
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой Фото из открытых источников

Депутаты Верховной Рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой принять меры из-за потери контроля в Одессе.

 

Об этом у себя в Facebook рассказал парламентарий Игорь Луценко.

 

По его словам, террор против антироссийских активистов в городе приобретает невиданные масштабы. Он также отметил, что Украина теряет Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, пишет Лента.ру.

 

Депутат считает, что утрата контроля над городом несет угрозу национальным интересам страны.

 

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Лента новостей Украины Одесса
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