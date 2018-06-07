Китай вернул на родину четыре с лишним тысячи беглых преступников

Фото из открытых источников

Масштабная антикоррупционная программа "Небесная сеть", реализуемая властями Китайской Народной Республики, позволила вернуть в Китай более четырех тысяч преступников, сбежавших в другие страны. О результатах антикоррупционной кампании отчитались представители комиссии Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины.

Согласно опубликованному ими документу, за последние три года в Китай удалось вернуть 4 141 беглого преступника.

Среди них — восемь с лишним сотен экс-госслужащих, а также 52 из 100 самых разыскиваемых китайскими властями граждан. Кроме людей, китайским властям удалось вернуть в страну и значительные средства, вывезенные беглецами — речь идет о сумме, которая в пересчете на американские доллары составляет 1.58 миллиардов.

Большая часть возвращенных преступников — коррупционеры, на которых в Китае уже давно объявлена масштабная охота. Проект "Небесная сеть", в рамках которого китайские правоохранители разыскивают бежавших из страны коррупционеров, как видим, продемонстрировал довольно высокую эффективность, поэтому программу было решено продлить. Новая версия проекта получила название "Небесная сеть-2018".