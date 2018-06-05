Вторник 05 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» «Некрофилия» по-киевски: украинцы возмущены попыткой радикалов «похоронить» бойцов ЧВК «Вагнера»

«Некрофилия» по-киевски: украинцы возмущены попыткой радикалов «похоронить» бойцов ЧВК «Вагнера»

Вторник, 05 Июня 2018 15:08
«Некрофилия» по-киевски: украинцы возмущены попыткой радикалов «похоронить» бойцов ЧВК «Вагнера» Фото из открытых источников

2 июня активисты устроили у посольства РФ в Киеве акцию, которая возмущает общественность уже несколько дней. 

 

Участники мероприятия принесли к зданию картонные гробы с российскими флагами и надписью «Груз 200» ЧВК «Вагнера». Очевидно, что они подразумевали бойцов так называемой частной военной кампании Вагнера, которые борются с террористами в Сирии.

 

Сценка с гробами, поставленная «украинскими некрофилами», шокировала и возмутила и самих украинцев, не ожидавших от своих сограждан такой низости и цинизма. Ведь оскорблять память героев и «хоронить» солдат, противостоящих терроризму, могут только люди, напрочь утратившие моральный облик.

 

Украинские блогеры устроили на десятках площадок в соцсетях опросы, чтобы узнать, как граждане отнеслись к «некро-акции». Большинство украинцев расценили выходку как аморальную, подчеркнув, что нельзя радоваться смерти других людей. Также люди часто выбирали вариант ответа: «Акция глупая, потому что если радикалы победят в Сирии, они потом пойдут на Европу и Украине тоже достанется». Тех, кто отнесся к инциденту у российского посольства позитивно, единицы. Итоги голосования указывают на то, что обычные граждане Незалежной не разделяют «некрофильских» настроений националистов и считают борьбу с терроризмом нужной и важной. 

 

«Извращенские» замашки Украина демонстрирует с незавидным, в данном случае, постоянством. История с трупом российского журналиста Аркадия Бабченко в подъезде, например, совсем «свежая». Напомним, 29 мая власти Украины сообщили, что мужчину якобы застрелили на лестничной клетке. СМИ растиражировали заявление, в сети появились некрологи, а на улицах — стихийные мемориалы, куда люди приносили цветы и портреты Бабченко с траурной лентой. Однако трагедия оказалась грубой постановкой — «водевилем по-киевски», как метко охарактеризовал ситуацию российский сенатор Алексей Пушков.

 

Бабченко «воскрес» на следующий день прямо на пресс-конференции СБУ. Вранье, потрясшее весь мир, объяснили желанием предотвратить покушение на журналиста. Также СБУ не преминуло обвинить в причастности к попытке покушения на Бабченко российские спецслужбы. Бездоказательно, разумеется. Инсценировку решительно осудили в Международном журналистском сообществе и ряде других авторитетных организаций, даже ОБСЕ раскритиковал действия украинских властей.

 

Еще одним ярким примером, демонстрирующим тягу Украины множить «некрофильские» истории, является февральская шумиха в сети вокруг потерь российских добровольцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, что «вагнеровцы» в ночь на 8 февраля попали под обстрел международной коалиции во главе с США в провинции Дейр-эз-Зор. Тогда множество украинских, а также западных изданий и блогеров растиражировали откровенную ложь на тему «Сколько же добровольцев погибли в Сирии на самом деле?», приводя взятые наобум цифры. Авторы публиковали разные данные, где-то речь шла даже о «гибели 600 вагнеровцев». Попытки СМИ дискредитировать российское руководство, искажая факты о гибели добровольцев, не увенчались успехом. Лживые заявления решительно развеял глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого СМИ представляют как одного из руководителей ЧВК «Вагнера». Он заявил о том, что в результате авиаудара коалиции погибли 14 добровольцев. Позже указанные Трошевым цифры подтвердило немецкое издание Der Spiegel.

 

Маловероятно, что устроившие «пляску на костях» добровольцев украинские радикалы добились хоть каких-то своих целей. Зато дали повод убедиться в их бесчеловечности, ведомости и готовности слепо действовать указаниям киевских властей.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости Лента новостей Украины
Главное за сутки
В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию  Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу в России, и призвала их отказаться от поездки, сообщает "Украинская…
Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Президент России Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине, передает Газета.ру со ссылкой на австрийский телеканал ORF. «Нет таких условий», — заявил Путин. В…
США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия В США определились с требованиями к перспективному маломощному ядерному оружию и приступили к планированию его разработки, сообщила Warrior Maven пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза. «Совет по ядерному оружию провел совещание и…

Читайте также
Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой Вооруженные силы Украины понесли крупные потери под Горловкой — армии ДНР, как сообщает Федеральное агентство новостей, удалось уничтожить командный пункт двадцать четвертого батальона ВСУ. В Интернете появилась видеозапись с догорающей…
На что пойдет София, ради прокладки "Турецкого потока" через Болгарию? На что пойдет София, ради прокладки "Турецкого потока" через Болгарию? Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о возможности прокладывания газопровода "Турецкий поток" по территории Болгарии не должны восприниматься Софией в качестве окончательного решения — прежде чем Россия пойдет на это,…
В Киеве рассказали о позоре главы МИД В Киеве рассказали о позоре главы МИД Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался в невыгодной ситуации из-за спецоперации СБУ об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий…
Аркадий Бабченко оказался жив. Сенсационное разоблачение! Аркадий Бабченко оказался жив. Сенсационное разоблачение! Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела спецоперацию по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, пишет ТАСС. На созванном в Киеве в среду брифинге глава службы Василий Грицак заявил, что…
Фото
Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен

Скрытый в норвежских горах, Кьерагболтен - это место, которое выглядит как что-то из Средиземья. Кам...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.