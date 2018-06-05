«Некрофилия» по-киевски: украинцы возмущены попыткой радикалов «похоронить» бойцов ЧВК «Вагнера»

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2 июня активисты устроили у посольства РФ в Киеве акцию, которая возмущает общественность уже несколько дней.

Участники мероприятия принесли к зданию картонные гробы с российскими флагами и надписью «Груз 200» ЧВК «Вагнера». Очевидно, что они подразумевали бойцов так называемой частной военной кампании Вагнера, которые борются с террористами в Сирии.

Сценка с гробами, поставленная «украинскими некрофилами», шокировала и возмутила и самих украинцев, не ожидавших от своих сограждан такой низости и цинизма. Ведь оскорблять память героев и «хоронить» солдат, противостоящих терроризму, могут только люди, напрочь утратившие моральный облик.

Украинские блогеры устроили на десятках площадок в соцсетях опросы, чтобы узнать, как граждане отнеслись к «некро-акции». Большинство украинцев расценили выходку как аморальную, подчеркнув, что нельзя радоваться смерти других людей. Также люди часто выбирали вариант ответа: «Акция глупая, потому что если радикалы победят в Сирии, они потом пойдут на Европу и Украине тоже достанется». Тех, кто отнесся к инциденту у российского посольства позитивно, единицы. Итоги голосования указывают на то, что обычные граждане Незалежной не разделяют «некрофильских» настроений националистов и считают борьбу с терроризмом нужной и важной.

«Извращенские» замашки Украина демонстрирует с незавидным, в данном случае, постоянством. История с трупом российского журналиста Аркадия Бабченко в подъезде, например, совсем «свежая». Напомним, 29 мая власти Украины сообщили, что мужчину якобы застрелили на лестничной клетке. СМИ растиражировали заявление, в сети появились некрологи, а на улицах — стихийные мемориалы, куда люди приносили цветы и портреты Бабченко с траурной лентой. Однако трагедия оказалась грубой постановкой — «водевилем по-киевски», как метко охарактеризовал ситуацию российский сенатор Алексей Пушков.

Бабченко «воскрес» на следующий день прямо на пресс-конференции СБУ. Вранье, потрясшее весь мир, объяснили желанием предотвратить покушение на журналиста. Также СБУ не преминуло обвинить в причастности к попытке покушения на Бабченко российские спецслужбы. Бездоказательно, разумеется. Инсценировку решительно осудили в Международном журналистском сообществе и ряде других авторитетных организаций, даже ОБСЕ раскритиковал действия украинских властей.

Еще одним ярким примером, демонстрирующим тягу Украины множить «некрофильские» истории, является февральская шумиха в сети вокруг потерь российских добровольцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, что «вагнеровцы» в ночь на 8 февраля попали под обстрел международной коалиции во главе с США в провинции Дейр-эз-Зор. Тогда множество украинских, а также западных изданий и блогеров растиражировали откровенную ложь на тему «Сколько же добровольцев погибли в Сирии на самом деле?», приводя взятые наобум цифры. Авторы публиковали разные данные, где-то речь шла даже о «гибели 600 вагнеровцев». Попытки СМИ дискредитировать российское руководство, искажая факты о гибели добровольцев, не увенчались успехом. Лживые заявления решительно развеял глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого СМИ представляют как одного из руководителей ЧВК «Вагнера». Он заявил о том, что в результате авиаудара коалиции погибли 14 добровольцев. Позже указанные Трошевым цифры подтвердило немецкое издание Der Spiegel.

Маловероятно, что устроившие «пляску на костях» добровольцев украинские радикалы добились хоть каких-то своих целей. Зато дали повод убедиться в их бесчеловечности, ведомости и готовности слепо действовать указаниям киевских властей.