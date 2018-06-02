Visa: Сбой в работе платежной системы в Европе практически устранен

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Европейское подразделение компании Visa извинилось за сбои в обслуживании перед пользователями и сообщило, что проблемы, связанные с работой платежной системы, практически ликвидированы.

Соответствующее заявление размещено в пятницу на официальном сайте Visa, сообщает ТАСС.

"Наша цель - сделать так, чтобы все карты Visa работали 24 часа в сутки, 365 дней в году. Сегодня нам не удалось выполнить эту цель и мы извиняемся перед всеми нашими партнерами, а особенно перед держателями карт Visa. Обладатели карт Visa могут снова пользоваться своими картами, мы функционируем практически в обычном объеме", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сбой был вызван неисправностью аппаратуры и нет оснований полагать, что имел место "несанкционированный доступ" к системе.

По данным Национальной системы платежных карт, которая является операционным и клиринговым центром обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, перебоев в работе карт Visa, выпущенных российскими банками, не происходило.