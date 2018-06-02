В Киеве рассказали о позоре главы МИД

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался в невыгодной ситуации из-за спецоперации СБУ об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко, передает Лента.ру со ссылкой наNewsOne.

По его словам, то, что Климкин не знал о спецоперации и на международном уровне говорил об убийстве Бабченко, как о свершенном преступлении, повлияет на его имидж и имидж страны.

«Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране. Такие вещи нужно предусматривать», — отметил Павленко.

Ранее в Раде посчитали, что отчет генпрокурора Украины Юрия Луценко и главы Службы безопасности Василия Грицака перед послами стран «Большой семерки» унижает государство.

Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.