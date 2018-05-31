Четверг 31 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» ВСУ обстреляли в ДНР автомобили МЧС и ОБСЕ

ВСУ обстреляли в ДНР автомобили МЧС и ОБСЕ

Четверг, 31 Мая 2018 14:49
ВСУ обстреляли в ДНР автомобили МЧС и ОБСЕ Фото из открытых источников

Новости из неспокойного Донбасса — Вооруженные силы Украины обстреляли автомобильную колонну, в которой двигались представители мониторинговой миссии ОБСЕ, а также сотрудники МЧС ДНР.

 

Согласно уточненным данным, инцидент имел место в десять утра в окрестностях Донецкой фильтровальной станции. В результате дерзкого обстрела, как уточнил представитель Донецкой народной республики, никто не пострадал, однако сам факт нападения на мониторинговую миссию является вопиющим нарушением, за которое Киев должен понести ответственность.

 

"Колонна двигалась к Ясиноватой, но в какой-то момент по ней был открыт огонь со стороны ВСУ — украинский военнослужащий вышел из блиндажа, расположенного с западной стороны дороги, и произвел несколько выстрелов по автомобилю МЧС. Обошлось, к счастью, без попаданий", — уточняют в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

 

В районе Донецкой фильтровальной станции, как отмечал накануне специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, в последнее время систематически фиксируются нарушения режима прекращения огня. Работа станции, которая задействована в водоснабжении четырехсот тысяч жителей региона, в результате постоянно находится под угрозой срыва.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Донбасс
Главное за сутки
Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США считать достаточными для достижения договоренностей, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Ли…
Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Защита гражданина Украины, задержанного по подозрению в организации несостоявшегося покушения на журналиста Аркадия Бабченко, считает происходящее с ним "неэстетичной провокацией" и указывает на давление со стороны следствия. Об этом сообщил…
Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обсудил отношения между странами и способы их улучшения. Об этом сообщается в заявлении на сайте…

Читайте также
Россия ответит на размещение в Польше американской базы Россия ответит на размещение в Польше американской базы Москва готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ, заявили в Кремле в связи с планами Варшавы создать базу США на территории Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента России…
В Швеции принят закон, который признает интим без согласия изнасилованием В Швеции принят закон, который признает интим без согласия изнасилованием Интимная близость считается изнасилованием, если один из партнеров не дал своего согласия — решили шведские парламентарии. То есть, если кроме четкого согласия в процессе не было никаких угроз или проявлений…
Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры Вашингтон и Пхеньян ведут продуктивные переговоры по встрече американского лидера Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына, место и время ее проведения могут остаться прежними. Соответствующее сообщение глава вашингтонской…
Польша выступила за принятие Украины и Грузии в НАТО‍ Польша выступила за принятие Украины и Грузии в НАТО‍ Официальная Варшава поддерживает инициативы, согласно которым в состав Североатлантического Альянса должны быть приняты Украина и Грузия. О том, что Польша поддерживает идеи о вступлении в НАТО Украины и Грузии, заявил…
Фото
Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух! Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух!

Возвышаясь в юго-западной части горной системы Саманала, парящая вершина пика Адама является одновре...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.