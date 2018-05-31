ВСУ обстреляли в ДНР автомобили МЧС и ОБСЕ

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Новости из неспокойного Донбасса — Вооруженные силы Украины обстреляли автомобильную колонну, в которой двигались представители мониторинговой миссии ОБСЕ, а также сотрудники МЧС ДНР.

Согласно уточненным данным, инцидент имел место в десять утра в окрестностях Донецкой фильтровальной станции. В результате дерзкого обстрела, как уточнил представитель Донецкой народной республики, никто не пострадал, однако сам факт нападения на мониторинговую миссию является вопиющим нарушением, за которое Киев должен понести ответственность.

"Колонна двигалась к Ясиноватой, но в какой-то момент по ней был открыт огонь со стороны ВСУ — украинский военнослужащий вышел из блиндажа, расположенного с западной стороны дороги, и произвел несколько выстрелов по автомобилю МЧС. Обошлось, к счастью, без попаданий", — уточняют в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

В районе Донецкой фильтровальной станции, как отмечал накануне специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, в последнее время систематически фиксируются нарушения режима прекращения огня. Работа станции, которая задействована в водоснабжении четырехсот тысяч жителей региона, в результате постоянно находится под угрозой срыва.