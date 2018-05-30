Венгрия хочет ввести уголовную ответственность за помощь нелегалам‍

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Парламент Венгрии рассмотрит новую версию пакета законодательных инициатив, известного как "Стоп Сорос". Это законопроекты, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. В рамках пакета, в частности, предлагается ввести уголовную ответственность за помощь мигрантам.

По данным информационного агентства Reuters, правительство предлагает конституционные поправки, по итогам которых "иностранное население" не сможет сколько-нибудь долговременно находиться в стране. Венгрия, тем самым, сможет игнорировать квоты ЕС на размещение беженцев.

"Люди, которые на постоянной основе оказывают ту или иную помощь мигрантам (например, помогают им финансово или осуществляют организационную деятельность, направленную им в помощь), будут подвергаться суровым наказаниям, в рамках которых может быть предусмотрено даже реальное лишение свободы", — говорится в сопроводительной документации к пакету законопроектов.

Законы "Стоп Сорос", как отмечают члены партии ФИДЕС, должны быть рассмотрены венгерским парламентом в исключительном порядке. Ситуация в Венгрии, тем временем, вызывает серьезные опасения у СПЧ ООН — эксперты уверены, что законопроекты "Стоп Сорос" станут ощутимым ударом по гражданскому обществу.