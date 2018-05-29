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В Швеции принят закон, который признает интим без согласия изнасилованием

Вторник, 29 Мая 2018 12:47
В Швеции принят закон, который признает интим без согласия изнасилованием Фото из открытых источников

Интимная близость считается изнасилованием, если один из партнеров не дал своего согласия — решили шведские парламентарии. То есть, если кроме четкого согласия в процессе не было никаких угроз или проявлений насилия, несанкционированный интим — это все равно преступление, если смотреть на него через правовую призму Швеции.

 

Новый нормативный акт вступает в действие первого июля 2018-го года. Шведские мужчины и женщины еще не в полной мере осознают, какие изменения появятся в их жизни после принятия этого закона.

 

Неясно, например, что делать, если один из партнеров вдруг заявит, что не помнит, как давал четкое согласие на интим. Получается, что кроме презервативов, в кармане у каждого должен будет лежать диктофон? Примерно такими вопросами теперь терзаются обеспокоенные граждане Швеции.

 

В соцсетях уже принялись иронизировать на тему — некоторые шутники, например, предлагают заниматься "интимной деятельностью" исключительно в присутствии свидетелей. Последних должно быть по два человека с каждой стороны, чтобы уж наверняка. А то ведь всякое бывает — вдруг кто-то из свидетелей забудет, где был и что там видел.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Швеция
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