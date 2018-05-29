СМИ назвали условия дефолта на Украине‍

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Слишком низкая скорость, с которой осуществляются реформы в Украине, а также их неудовлетворительные результаты, могут, в сумме с колоссальным внешним долгом, превратиться в триггер, который запустит процесс дефолта. Материал, посвященный дефолту на Украине, опубликовал "Апостроф".

Издание опросило нескольких экспертов и сделало неутешительный прогноз — Украине угрожает резкое обострение и без того жесткого экономического кризиса.

"На данный момент просто не существует сценариев, при которых Украина может справиться со своими долговыми обязательствами без посторонней помощи. То есть, речь фактически уже сейчас идет о преддефолтном положении. И для того, чтобы отбросить угрозу дефолта, Киеву нужна оперативная и масштабная финансовая помощь", — говорит Алексей Гончарук, руководитель Офиса эффективного регулирования.

В общем, если МВФ не предоставит Киеву новый транш, то Украину ждет что-то вроде "конца света" — тотальный обвал национальной валюты, интенсивный рост безработицы и еще более интенсивный отток рабочих рук. Долгосрочные последствия включают в себя удар по репутации украинского государства.