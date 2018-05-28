Понедельник 28 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Трамп: У Северной Кореи "блестящий потенциал"

Трамп: У Северной Кореи "блестящий потенциал"

Понедельник, 28 Мая 2018 08:15
Трамп: У Северной Кореи &quot;блестящий потенциал&quot; Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что у КНДР "блестящий потенциал". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

 

"Я искренне верю, что Северная Корея <…> в один прекрасный день станет великой экономической и финансовой страной. Ким Чен Ын согласен со мной в этом. Это случится!" — заявил Трамп.

 

Кроме того, глава Белого дома подтвердил появившиеся ранее сообщения о переговорах американской делегации с представителями КНДР, сообщает РИА Новости.

 

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что делегация из США проводит встречу с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

 

The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что делегацию США возглавил бывший спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Сон Ким. В команду Белого дома также вошли член Совета национальной безопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер.

 

Срыв переговоров

 

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры двух лидеров в Сингапуре 12 июня.

 

Они должны были обсудить возможность нормализации отношений. Основная претензия Пхеньяна — угроза безопасности страны из-за учений США и их союзников в регионе. Вашингтон, в свою очередь, настаивает на сворачивании ядерно-ракетной программы КНДР.

 

Однако 24 мая Дональд Трамп заявил, что не считает нужным встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" заявлений со стороны Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что не исключает возможности саммита в будущем.

 

МИД КНДР, со своей стороны, подтвердил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести встречу, которая необходима для разрядки сложных отношений. После этого стороны вновь сели за стол переговоров. Накануне Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на саммит в Сингапуре.

 

Вскоре после того, как Трамп заявил об отмене переговоров, Ким Чен Ын неожиданно встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между Югом и Севером. Глава Белого дома заявил, что бывший посол США в Сеуле Ким Сон побывал в КНДР для подготовки американо-северокорейского саммита.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги КНДР Дональд Трамп
Главное за сутки
В Минздраве объяснили, как будут увеличивать продолжительность жизни до 80 лет В Минздраве объяснили, как будут увеличивать продолжительность жизни до 80 лет Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины, если нарастит темп развития в этом направлении, сообщила в интервью «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она также рассказала, как будет…
Польша готова оплатить размещение американской военной базы Польша готова оплатить размещение американской военной базы Власти Польши готовы заплатить до $2 млрд за размещение на своей территории постоянной военной базы США. Об этом пишет польский портал Onet со ссылкой на документ министерства обороны. «Польша предложила…
Трамп: У Северной Кореи "блестящий потенциал" Трамп: У Северной Кореи "блестящий потенциал" Президент США Дональд Трамп заявил, что у КНДР "блестящий потенциал". Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Я искренне верю, что Северная Корея <…> в один прекрасный день…

Читайте также
Бои под Горловкой - отвлекающий маневр: Откуда ВСУ атакует Донбасс? Бои под Горловкой - отвлекающий маневр: Откуда ВСУ атакует Донбасс? Активность Вооруженных сил Украины, наблюдаемая в районе Горловки, может быть лишь хитрым отвлекающим маневром — говорит Борис Рожин, военный эксперт и главред центра "Кассад", поделившийся соображениями с ресурсом politexpert.net Украинские…
США угрожают Ирану самыми жесткими санкциями в истории США угрожают Ирану самыми жесткими санкциями в истории Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Такое заявление сделал госсекретарь США…
Лиры вместо евро: Италия откажется от валюты ЕС? Лиры вместо евро: Италия откажется от валюты ЕС? Италия может покинуть экономическую зону евро и вернуться с собственной валюте, если Европейский союз не выполнит ряд требований Рима — Брюссель, в частности, должен освободить Италию от целого ряда ограничений,…
Что известно о возможной попытке прорыва танков ВСУ под Горловкой? Что известно о возможной попытке прорыва танков ВСУ под Горловкой? Появившаяся сегодня утром информация о танковом прорыве, который в районе Горловки пытались предпринять Вооруженные силы Украины, оказалась довольно противоречивой — сообщает Федеральное агентство новостей, попытавшееся разобраться в ситуации в Донбассе.…
Фото
Вулкан Гекла или "Ворота в ад" Вулкан Гекла или "Ворота в ад"

Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.