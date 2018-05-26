Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры

Фото из открытых источников

Вашингтон и Пхеньян ведут продуктивные переговоры по встрече американского лидера Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына, место и время ее проведения могут остаться прежними. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил в пятницу в Twitter.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о том, чтобы все же провести саммит, который если и произойдет, то, скорее всего, по-прежнему в Сингапуре, в тот же день - 12 июня <...>", - написал Трамп. Президент подчеркнул, что "при необходимости" его встреча с северокорейским лидером может пройти и позже намеченной даты.

Трамп в четверг уведомил Ким Чен Ына, направив ему письмо, о решении отказаться от участия в саммите, сообщает ТАСС. При этом руководитель американской администрации, по сути, попытался возложить на КНДР ответственность за произошедшее, сославшись на воинственные заявления Пхеньяна.

Реагируя на этот шаг Вашингтона, первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил в пятницу северокорейскому агентству ЦТАК, что Пхеньян по-прежнему готов провести переговоры с представителями США "в любое время и в любом формате". По словам дипломата, решение Трампа отменить саммит демонстрирует, насколько серьезной остается враждебность между США и КНДР и только подчеркивает необходимость встречи лидеров двух стран.