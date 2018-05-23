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РФ жестко ответит на начало британским медиарегулятором расследований против RT

Среда, 23 Мая 2018 16:22
РФ жестко ответит на начало британским медиарегулятором расследований против RT Фото из открытых источников

Россия намерена жестко ответить на открытие британским медиарегулятором Ofcom трех новых расследований в отношении телеканала RT.

 

Об этом заявила журналистам в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

 

"Ответ на это шоу и результат этого шоу будут жесткими", - указала она.

 

"Мы обратили внимание на заявление британского медиарегулятора Ofcom, который начал три новых расследования в отношении телеканала RT в связи с якобы нарушением кодекса вещания и условий лицензии, - сказала она. - Суть претензий к контенту программ телеканала RT ведомство не потрудилось предоставить".

 

"Налицо очередная попытка ограничить деятельность российских СМИ в Великобритании. Причина очевидна: российские СМИ публикуют неудобные факты для Великобритании", - подчеркнула дипломат.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Великобритания
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