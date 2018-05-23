РФ жестко ответит на начало британским медиарегулятором расследований против RT

Фото из открытых источников

Россия намерена жестко ответить на открытие британским медиарегулятором Ofcom трех новых расследований в отношении телеканала RT.

Об этом заявила журналистам в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Ответ на это шоу и результат этого шоу будут жесткими", - указала она.

"Мы обратили внимание на заявление британского медиарегулятора Ofcom, который начал три новых расследования в отношении телеканала RT в связи с якобы нарушением кодекса вещания и условий лицензии, - сказала она. - Суть претензий к контенту программ телеканала RT ведомство не потрудилось предоставить".

"Налицо очередная попытка ограничить деятельность российских СМИ в Великобритании. Причина очевидна: российские СМИ публикуют неудобные факты для Великобритании", - подчеркнула дипломат.