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При попытке наступления погибло около 20 украинских военнослужащих. Такую информацию предоставили вооруженные силы ДНР. Эксперты рассказали о возможных причинах обострения военного конфликта на линии соприкосновения. Подробнее - в материале Planet Today.

Денис Гоманов - эксперт комплексной безопасности, ГКБ «Витязь»:

«Разжигание конфликта на руку только украинской стороне. Первое, стартовала президетская кампания на Украине. Второе, скоро встреча нормандской четверки, поэтому нужно выставить Россию агрессором перед Западом.»

Игорь Чекулаев - боевой офицер, ветеран ОСН «Витязь»:

«Конфликт важен исключительно Киеву. Он поддерживается всеми способами, чтобы списать внутренние неудачи в социально-экономической сфере на внешнее давление. Жаль, что украинское общество не осознает это.»

Напомним, ситуация на линии соприкосновнюения обострилась в эти выходные. Силами ДНР нападение было отбито.