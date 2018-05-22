Киев собирается реализовать в Донбассе грузинский сценарий

Вооруженные силы Украины могут начать новое наступление на Донбасс — перспектива обострения боевых действий замаячила с увеличенной интенсивностью после того, как ВСУ начали демонстрировать активность в районе Горловки.
В украинском штабе "Операции объединенных сил" считают, что захват Горловки станет отличным началом операции, в рамках которой ВСУ смогут установить контроль над населенными пунктами Дебальцево и Енакиево, а также над Донецком.
"В Киеве уверены, что если захватить высоты в районе Горловки, то Донецкая народная республика уйдет оттуда без какого-либо сопротивления, потому что последнее потеряет всякий смысл. Затем Горловка станет плацдармом для наступления на Донецк", — комментирует ситуацию Никита Данюк из Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, поделившийся соображениями с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня".
Данюк считает, что в Киеве хотят реализовать что-то вроде "грузинского сценария" (агрессия Грузии против Южной Осетии, которая произошла в 2008 году, осуществлялась на фоне летних Олимпийских игр в Пекине) — ВСУ начнут наступление на Донбасс во время ЧМ-2018, когда внимание всего мира будет приковано к Российской Федерации.
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