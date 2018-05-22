В Великобритании допустили ужесточение британских санкций против России

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает введение США дополнительных санкций в отношении России действенной мерой и рассматривает возможность аналогичного шага со стороны Лондона.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Я считаю, что влияние санкций [США против России], особенно в отношении некоторых людей, было очень заметным. Я это учел, хотя у нас есть свой подход", - заявил Джонсон журналистам в понедельник по пути на встречу глав и представителей МИД стран G20 в Буэнос-Айресе.

"Остается вопрос, что может сделать Великобритания, чтобы справиться с людьми, близкими [президенту России Владимиру] Путину, которые могут иметь незаконно добытые богатства", - продолжил Джонсон. По его словам, Лондон не вправе принимать решение об ужесточении санкционного режима в одиночку и должен согласовывать такие вопросы с Евросоюзом. Но, когда Соединенное Королевство покинет сообщество, оно получит возможность взять более жесткий курс в отношении Москвы, добавил глава британского МИД.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и фирм. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и его компании.

В понедельник в Великобритании опубликовали доклад под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Его подготовил комитет по международным делам Палаты общин, который призвал власти королевства ввести дополнительные санкции против "связанных с Кремлем лиц", а также заблокировать на глобальных рынках размещение долговых обязательств России.

Как заявил после публикации доклада пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, действия Лондона, подготовившего доклад о "грязных деньгах" из России, говорят о том, что теперь с аналогичной угрозой могут столкнуться и инвесторы других стран, вложивших средства в британскую экономику. Представитель Кремля назвал опубликованный Лондоном доклад "очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции".