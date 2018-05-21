Что известно о возможной попытке прорыва танков ВСУ под Горловкой?

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Появившаяся сегодня утром информация о танковом прорыве, который в районе Горловки пытались предпринять Вооруженные силы Украины, оказалась довольно противоречивой — сообщает Федеральное агентство новостей, попытавшееся разобраться в ситуации в Донбассе.

Танковое наступление, согласно распространенным данным, было осуществлено ВСУ в районе Чигари — этот расположенный под Горловкой поселок, как сообщалось ранее, перешел под контроль Киева, однако представители Донецкой народной республики соответствующие данные не подтвердили.

По словам военкора Семена Пегова, танковую атаку ВСУ отразили элитные войска ДНР. В Донецке, правда, заявление военкора не подтвердили.

Эдуард Басурин, замкомандующего корпусом Министерства обороны ДНР, не стал комментировать инцидент, о котором идет речь. Басурин лишь отметил, что вся информация, которой в МО ДНР считают необходимым поделиться, будет предоставлена в ежедневной сводке.

Пегов, тем временем, опубликовал уточнение — атаку якобы предприняли бойцы украинского добровольческого батальона "Донбасс" — они понесли потери и попытались вернуть "двухсотых" при помощи бронетехники ВСУ.