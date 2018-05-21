Понедельник 21 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Что известно о возможной попытке прорыва танков ВСУ под Горловкой?

Что известно о возможной попытке прорыва танков ВСУ под Горловкой?

Понедельник, 21 Мая 2018 13:14
Что известно о возможной попытке прорыва танков ВСУ под Горловкой? Фото из открытых источников

Появившаяся сегодня утром информация о танковом прорыве, который в районе Горловки пытались предпринять Вооруженные силы Украины, оказалась довольно противоречивой — сообщает Федеральное агентство новостей, попытавшееся разобраться в ситуации в Донбассе.

 

Танковое наступление, согласно распространенным данным, было осуществлено ВСУ в районе Чигари — этот расположенный под Горловкой поселок, как сообщалось ранее, перешел под контроль Киева, однако представители Донецкой народной республики соответствующие данные не подтвердили.

 

По словам военкора Семена Пегова, танковую атаку ВСУ отразили элитные войска ДНР. В Донецке, правда, заявление военкора не подтвердили.

 

Эдуард Басурин, замкомандующего корпусом Министерства обороны ДНР, не стал комментировать инцидент, о котором идет речь. Басурин лишь отметил, что вся информация, которой в МО ДНР считают необходимым поделиться, будет предоставлена в ежедневной сводке.

 

Пегов, тем временем, опубликовал уточнение — атаку якобы предприняли бойцы украинского добровольческого батальона "Донбасс" — они понесли потери и попытались вернуть "двухсотых" при помощи бронетехники ВСУ.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Донбасс
Главное за сутки
ФСБ сообщила о раскрытии экстремистской группировки в Крыму ФСБ сообщила о раскрытии экстремистской группировки в Крыму Группу экстремистов, которая была создана по указанию главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова, раскрыли в Крыму. По данным ФСБ, экстремистская организация, действовавшая при поддержке СБУ, провели ряд акций, направленных на…
Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена. "После подсчета 92,6% бюллетеней при участии…
Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5 тыс. км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по…

Читайте также
В Чехии уволили директора производившего «Новичок» НИИ В Чехии уволили директора производившего «Новичок» НИИ Чешский министр обороны Карала Шлехтова освободила в понедельник от должности директора военно-исследовательского института ВС Чехии в городе Брно, в котором был протестирован нервно-паралитический яд А-230, Богуслава Шафаржа. Об этом говорится…
Украина может попасть в черный список Европы Украина может попасть в черный список Европы Попадание в черный список офшоров государств Европейского союза грозит Украине в том случае, если она не проведет ратификацию конвенции о мерах противодействия размыванию налоговой базы и сокрытию прибыли от налогообложения.…
Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59 Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59 В министерстве здравоохранения Палестины заявили, что число погибших во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа увеличилось до 59 человек. В ведомстве также добавили, что среди погибших…
Руководителя портала РИА Новости Украина этапируют в Херсон Руководителя портала РИА Новости Украина этапируют в Херсон Украинские власти начали этапирование руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщил по телефону его адвокат. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры…
Фото
Цветной холм: Радужные горы в Перу Цветной холм: Радужные горы в Перу

Множество пиков в горном формировании Вильканота в Перу имеют необыкновенные цвета, но один из них в...

Видео

 

Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл

Опрос

Какие темы в СМИ вызывают у вас наибольший интерес?

 

Анекдот дня

После того, как министром сельского хозяйства стал сын директора ФСБ, по-новому заиграли слова «сажать овощи».

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.