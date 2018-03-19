В Киеве заявили о заговоре из-за появления на ТВ карт без Крыма

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Украинское телевидение показало нечто такое, что показывать нельзя. И ладно бы речь шла о каком-то особенно извращенном контенте для взрослых — это бы никого не удивило. Нет, ситуация гораздо более серьезная — на украинском ТВ показали карту Украины без Крыма.

И не просто показали, а показали сразу по двум каналам. Что, по словам вице-премьера Незалежной Вячеслава Кириленко, является самым настоящим проявлением масштабного заговора, предположительно нависшего над Киевом.

"Карта Украины без Крыма, показанная сразу двумя общенациональными украинскими телеканалами — это результат чьей-то целенаправленной работы", — заявил пан Кириленко, отметив, что есть еще одно обстоятельство, которое позволяет делать соответствующий вывод. Это — тот факт, что такая карта была продемонстрирована накануне выборов президента в Российской Федерации.

Карта украинского государства, на которой отсутствует Крымский полуостров — это то, с чем патриотически настроенные граждане Незалежной не могут мириться ни под каким предлогом, поэтому показывать такие вещи по телевизору (его же могут смотреть дети, воспитываемые в "свидомых" традициях) нельзя ни в коем случае. Пройдут, вероятно, десятки лет, а Украину, от которой к тому времени "отвалятся" не только Крым и Донбасс, все еще будут рисовать на картах в неизменном, но давно уже фантастическом виде.