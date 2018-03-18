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Ответные меры России нанесут вред россиянам - Джонсон

Воскресенье, 18 Марта 2018 09:07
Ответные меры России нанесут вред россиянам - Джонсон Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ответные меры России, принятые после решения Британии выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, нанесут вред лишь россиянам.

 

Об этом сообщает Газета.ру, со ссылкой на The Sun.

 

«Эти бесполезные меры только принесут потери простым россиянам, лишая их безобидных возможностей учить английский и подавать заявки на получение британской визы», — сказал Джонсон.

 

По его словам, после инцидента с отравлением в Солсбери Британия получила поддержку Франции, Германии и США. А Россия, по его мнению, «осталась в одиночестве и в изоляции».

 

Ранее российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатически сотрудника посольства Великобритании.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Великобритания россияне

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