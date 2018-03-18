Ответные меры России нанесут вред россиянам - Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ответные меры России, принятые после решения Британии выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, нанесут вред лишь россиянам.
Об этом сообщает Газета.ру, со ссылкой на The Sun.
«Эти бесполезные меры только принесут потери простым россиянам, лишая их безобидных возможностей учить английский и подавать заявки на получение британской визы», — сказал Джонсон.
По его словам, после инцидента с отравлением в Солсбери Британия получила поддержку Франции, Германии и США. А Россия, по его мнению, «осталась в одиночестве и в изоляции».
Ранее российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатически сотрудника посольства Великобритании.
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