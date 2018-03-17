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Порошенко припасет 9 граммов свинца на случай нападения России

Суббота, 17 Марта 2018 10:10
Порошенко припасет 9 граммов свинца на случай нападения России Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление, если Россия решится на интервенцию. Об этом он сообщил в ходе выступления в Краматорске.

 

"Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", — сказал украинский лидер.

 

Украинский лидер ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса, напоминает РИА Новости. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД России называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

 

Документ также позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

 

Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о независимости после государственного переворота в Киеве. Жертвами конфликта, согласно данным ООН, стали свыше десяти тысяч человек.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Лента новостей Украины Порошенко

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