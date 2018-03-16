ДНР и ЛНР обогнали европейские страны по количеству танков

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Украинские блогеры подсчитали танки, БМП, САУ, БТР и другую технику, имеющуюся на вооружении у ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Выяснилось, что у ЛНР и ДНР больше бронетехники, чем у некоторых европейских держав.

По данным специалистов московского Центра анализа стратегий и технологий, которые обратили внимание на подсчеты украинцев, у армий Донбасса есть 1375 единиц техники.

Это, в частности, пятьсот сорок пять боевых машин пехоты, четыреста десять танков, сто восемьдесят один многоцелевой транспортер, девяносто девять бронетранспортеров, а также сто сорок артиллерийских установок.

В общем, если сравнить, например, число имеющихся у Донбасса САУ с количеством аналогичной техники, принадлежащей вооруженным силам Великобритании (у Королевских ВС — 89 САУ), Германии (123 САУ) или Франции (109 САУ), то окажется, что европейцы отстают.

Эксперты говорят, что республики Донбасса обходят эти европейские государства и по количеству танков. Некоторое отставание у Донбасса только по числу БТР.

Информация о количестве бронетехники Донбасса основана, как отмечается, на видео- и фотоматериалах, доступных в Интернете.