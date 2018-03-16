Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля

Вещество, которым в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
По словам источников, веществом была пропитана какая-то вещь женщины — одежда или косметика — которую она распаковала только в доме.
Ранее ученый Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия «Новичок», использованных при отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил, что вещество могло быть получено руководством разных стран, несмотря на то, что оно производилось только в СССР и России. Об этом сообщило издание Газета.ру.
По его словам, британские следователи могли определить тип вещества, которым был отравлен Скрипаль с вероятностью 96%.
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