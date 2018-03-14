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Стало известно о покушении на Меркель у здания бундестага

Среда, 14 Марта 2018 16:50
Стало известно о покушении на Меркель у здания бундестага Фото из открытых источников

По предварительным данным СМИ, неизвестный мужчина пытался напасть на немецкого канцлера, когда она покидала здание.

 

Немецкие полицейские задержали у здания парламента Германии неизвестного мужчину, который пытался прорваться к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Как сообщает сайт издания Die Welt, как только она покинула здание бундестага, неизвестный мужчина бросился к ней с криками не на немецком языке.

 

Несмотря на случившееся, Ангела Меркель быстро села в машину и покинула место проишествия, сообщает Лайф.

 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Задержанного мужчину отправили на допрос.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Ангела Меркель

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