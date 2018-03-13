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Палата представителей США не нашла свидетельств сговора кампании Трампа с Кремлем

Вторник, 13 Марта 2018 08:19
Палата представителей США не нашла свидетельств сговора кампании Трампа с Кремлем Фото из открытых источников

Членам спецкомитета Палаты представителей Конгресса США не удалось найти доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа и Россией в период предвыборной гонки в 2016 году.

 

Об этом сообщается в подготовленном ими предварительном докладе по итогам расследования дела о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы. Заявление на этот счет распространил в понедельник сам комитет, сообщает ТАСС.

 

"Мы не нашли никаких доказательств сговора или координации действий между кампанией Трампа и россиянами", - отмечается в документе. Тем не менее, как заявил конгрессмен Майкл Конуэй (республиканец от штата Техас), который возглавляет это расследование в спецкомитете, законодатели пришли к выводу, что Россия "принимала активные меры" для вмешательства в выборы в 2016 году, но не ради поддержки Трампа. "Да, русские пытались вмешаться в наш избирательный процесс. Да, они проводили кибератаки", - утверждал законодатель.

 

Ранее стало известно, что спецкомитет по разведке завершил сбор показаний свидетелей - в общей сложности порядка 50 человек. В их числе экс-менеджер избирательной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски, бывший главный стратег администрации Стивен Бэннон, зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер, а также Дональд Трамп - младший.

 

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет проводят ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера.

 

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США и Россия последние новости

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