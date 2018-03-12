В Германии мигрантов научат соблазнять европейских женщин

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Мигранты из Африки и Ближнего Востока, которых в Германии в последние годы стало гораздо больше, чем обычно, портят немцам статистику по всем преступлениям, но особенно — по связанным с сексуальным насилием. Для того, чтобы понизить число таких правонарушений, власти Германии начали обучать "диких" мигрантов уму-разуму, выпустив специальную методичку по соблазнению европейских женщин.

Женщины из Германии или других государств ЕС, как сказано в учебном пособии, несколько отличаются от ближневосточных. Они, в частности, не будут молчать, став жертвой распространенного на востоке группового изнасилования. Да и вообще — изнасилование — это не то, с чего стоит начинать общение с европейкой.

Примерно так мигрантов учат становиться добропорядочными европейскими гражданами. Результативность таких инициатив пока что под большим вопросом, но немецкие власти не собираются отступать и лишь увеличивают мощность типографии, где печатаются методички по соблазнению.

В общем, если так пойдет и дальше, то все европейские женщины будут принадлежать успешным ближневосточным и африканским "соблазняторам". Ситуация, прямо скажем, довольно опасная для европейской идентичности, но деваться некуда.