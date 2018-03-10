Суббота 10 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Россия передумала вступать в Европейскую организацию по ядерным исследованиям

Россия передумала вступать в Европейскую организацию по ядерным исследованиям

Суббота, 10 Марта 2018 19:41
Россия передумала вступать в Европейскую организацию по ядерным исследованиям Фото из открытых источников

Россия отозвала заявку на вступление в Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН), крупнейшим проектом которой считается большой адронный коллайдер. Об этом заявила представитель пресс-службы организации Софи Тезаури.

 

«Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», — отметила она и добавила, что решение Москвы насчет вступления в ЦЕРН не повлияет на ее участие в совместных проектах.

 

Заявка на ассоциированное членство в ЦЕРН была подана Россией в 2013 году, пишет Лента.ру. Заявление было одобрено советом организации, но впоследствии Москва отозвала его. По данным источников РИА Новости, соответствующее решение было принято в ноябре 2017-го.

 

В пресс-центре Минобрнауки сообщили, что в 2018 году планируется подписать новое соглашение между российским правительством и ЦЕРН. Договор зафиксирует участие Москвы во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке.

 

ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В проектах организации участвуют около 6,5 тысяч ученых из 80 стран. Членством в ЦЕРН обладают 22 страны, еще восемь, в том числе Украина, имеют статус ассоциированного члена. Штаб-квартира лаборатории расположена в Швейцарии, неподалеку от Женевы.

 

Построенный в ЦЕРН большой адронный коллайдер создавался при финансовом и научном участии России. В 2008 году на ускорителе работало около 700 российских ученых, в их числе и сотрудники Института физики высоких энергий.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Россия

Главное за сутки
Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин. Путина спросили, почему Трамп относится к нему…
Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия 13 безоружных боевиков покинули пригород Дамаска Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. "В результате…
Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Разница в ценах на газ на украинском рынке стала причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Такое мнение выразил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман. По словам представителя…

Читайте также
Daily Mail: Ким Чен Ын использует «армию красавиц» как рабынь Daily Mail: Ким Чен Ын использует «армию красавиц» как рабынь "Армия красавиц" из Северной Кореи, засветившаяся на состоявшихся в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх — это интим-рабыни, оказывающие услуги высшему руководству КНДР. Соответствующие заявления сделали перебежчики из Корейской Народной Демократической Республики.…
Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии В Вашингтоне заявили, что Россия проигнорировала положения резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, совершая действия, которые привели к гибели мирных жителей в Восточной Гуте…
National Interest: Польша готовит армию к войне с Россией‍ National Interest: Польша готовит армию к войне с Россией‍ Польша продолжает готовиться к гипотетической войне с Российской Федерацией — пишет американское военно-политическое аналитическое издание National Interest, по данным которого Варшава активно формирует так называемые "Войска территориальной обороны" именно для…
Атомный авианосец США прибыл во Вьетнам впервые после окончания войны Атомный авианосец США прибыл во Вьетнам впервые после окончания войны Возглавляемая атомным авианосцем Carl Vinson ударная группа американских боевых кораблей прибыла сегодня во Вьетнам. В отличие от последнего раза, когда корабли ВМС США такого класса заходили в территориальные воды Вьетнама,…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.