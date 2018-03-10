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Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ

Суббота, 10 Марта 2018 06:27
Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Фото из открытых источников

Разница в ценах на газ на украинском рынке стала причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Такое мнение выразил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман.

 

По словам представителя фонда, подорожание топлива поможет избежать коррупционных схем, которые заключаются в покупке газа по цене для домохозяйств с последующей перепродажей предприятиям по более высокой цене. Кроме того, считает постпред МВФ, дешевый газ наиболее выгоден "богатым людям с большими домами", потребляющим много топлива, пишет РИА Новости.

 

"Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий", — заявил он.

 

Ранее МВФ выдвинул Киеву ряд требований для получения следующего транша. Среди них, создание антикоррупционного суда, принятие закона о приватизации и урегулирование цен на газ.

 

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги цены Лента новостей Украины

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