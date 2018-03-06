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Ким Чен Ын планирует начать "новую историю объединения родины"

Вторник, 06 Марта 2018 08:41
Ким Чен Ын планирует начать &quot;новую историю объединения родины&quot; Фото из открытых источников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи провел обмен мнениями по вопросам смягчения напряженности на Корейском полуострове и развития межкорейских отношений, включая проведение встречи на высшем уровне, а также заявил, что намерен начать "новую историю объединения родины".

 

Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

 

Ким Чен Ын выразил "принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения и открывать новую историю объединения родины", пишет РИА Новости.

 

Ему было передано письмо от южнокорейского президента, он выслушал спецпосланника по поводу "замысла президента Мун Чжэ Ина о проведении встречи на высшем уровне, обменялся мнениями и принял удовлетворительное соглашение", сообщило агентство. Лидер КНДР дал указания соответствующим организациям "немедленно принять меры для этого".

 

"Высший руководитель также провел глубокий обмен мнениями о вопросах смягчения острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога и контакта", — сообщает агентство.

 

Во встрече со стороны КНДР приняли участие заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи, заведующий отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхоль и Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына, которые входили в состав северокорейских делегаций, прибывших в Южную Корею на открытие и закрытие олимпийских игр.

 

В понедельник в Пхеньян прибыла делегация из 10 человек, в составе которой пять спецпосланников южнокорейского президента. Среди спецпосланников особенно выделяют две фигуры. Это глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ён.

 

Со Хун сыграл важную роль при организации двух исторических саммитов между Севером и Югом в 2000 и в 2007 годах. Чон Ый Ён поддерживает тесные контакты со своим американским коллегой Гербертом Макмастером.

 

Они должны были передать Ким Чен Ыну письмо от южнокорейского президента, обсудить предложение Ким Чен Ына провести встречу между главами двух корейских государств, а также выяснить возможности для восстановления диалога между Северной Кореей и США.

 

Предложение посетить Пхеньян президенту Южной Кореи было передано сестрой Ким Чен Ына во время ее визита в составе делегации от КНДР на олимпийские игры в Пхёнчхане.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги КНДР Южная Корея

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