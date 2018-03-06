В сенате назвали условия для снятия санкций с России

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Сенатор от штата Аляска Дэниел Салливан сообщил, что санкции с России будут скорее всего сняты, если она прекратит «активность» в ряде областей, противоречащую интересам США. Если этого не случится, ограничения продолжат действовать.

«Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать», — сказал Салливан.

По его словам, он имеет в виду в первую очередь ситуацию, связанную с Украиной и «вмешательство» в выборы в США и в других странах, пишет Газета.ру.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не просит снимать санкции.