Понедельник 05 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии

Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии

Понедельник, 05 Марта 2018 08:15
Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии Фото из открытых источников

В Вашингтоне заявили, что Россия проигнорировала положения резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, совершая действия, которые привели к гибели мирных жителей в Восточной Гуте (пригород Дамаска).

 

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, сообщает ТАСС.

 

Она отмечает, что "Соединенные Штаты осуждают продолжающееся наступление, которое режим [президента Сирии Башара] Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, ведет против жителей в Восточной Гуте". "После неоднократных попыток отложить принятие резолюции Совета Безопасности ООН 2401, которая требовала 30-дневного прекращения боевых действий по всей Сирии, Россия продолжила игнорировать ее условия", - говорится в заявлении Белого дома. Сандерс утверждала, что "проведение [Россией] контртеррористической операции" привело к гибели "невинных гражданских лиц".

 

Сандерс назвала это "тем же сочетанием лжи и неизбирательного применения силы", которое Россия и Сирия якобы использовали для "изолирования и уничтожения Алеппо в 2016 году", где, по словам пресс-секретаря Белого дома, "погибли тысячи мирных жителей".

 

Белый дом утверждает, что в период "с 24 по 28 февраля российские военные самолеты совершили днем по меньшей мере 20 боевых вылетов для бомбардировки Дамаска и Восточной Гуты", вылеты якобы производились с авиабазы Хмеймим.

 

"Поддерживающие режим силы должны незамедлительно прекратить нанесение ударов по медицинским объектам и гражданским лицам во время своей жестокой кампании в Восточной Гуте. Цивилизованный мир не должен мириться с продолжающимся применением химического оружия режимом Асада", - заявила Сандерс.

 

"Режим Асада вместе со своими союзниками в Москве и Тегеране должен придерживаться резолюции 2401 СБ ООН, прекратить боевые действия в и вокруг Восточной Гуты, а также позволить осуществить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи практически 400 тыс. невинных мирных жителей, которые испытывают в этом острую потребность", - также заявили в Белом доме.

 

Шестая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 09:00 по местному времени (10:00 мск) в воскресенье. Боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор, за все дни гуманитарных пауз через него удалось прорваться лишь двоим детям. Накануне по гуманитарному коридору боевики вели снайперский огонь, в результате чего получили ранения трое мирных жителей.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США и Россия последние новости

Главное за сутки
Названы лауреаты премии Оскар 2018 Названы лауреаты премии Оскар 2018 В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар». Ведущим церемонии второй раз подряд стал комик Джимми Киммел. Он начал церемонию с шутки про конфуз, произошедший в прошлом году, — когда актеры,…
Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии Белый дом: Россия игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии В Вашингтоне заявили, что Россия проигнорировала положения резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, совершая действия, которые привели к гибели мирных жителей в Восточной Гуте…
Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за выходку стажера Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Ксении Собчак за действия стажера, который не является помощником парламентария. Ранее в штабе Собчак рассказали, что молодой человек облил ее водой со словами "Это…

Читайте также
Из-за ужина с Путиным Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы Из-за ужина с Путиным Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы Актрису из Италии по имени Франческа Романа Ривелли, известную как Орнелла Мути, обвинили в мошенничестве и приговорили к восьми месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в шесть сотен евро.…
США готовят Европу к применению ядерного оружия против России - Лавров США готовят Европу к применению ядерного оружия против России - Лавров Военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению. "Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского…
США: Россия не будет участвовать в конференции по борьбе с ИГ США: Россия не будет участвовать в конференции по борьбе с ИГ Россия не примет участия в конференции Государственного департамента США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*», сообщил представитель Госдепа. «Они (представители России) не участвуют в конференции. Россия не является членом…
В Словакии убит известный 27-летний журналист В Словакии убит известный 27-летний журналист В Словакии убили Яна Кучака, двадцатисемилетнего журналиста, который расследовал коррупционные и налоговые преступления местной элиты. Мужчину и его спутницу расстреляли на территории населенного пункта Велка-Мака, расположенного в шестидесяти пяти километрах…
Фото
Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения

Кенийское озеро Накуру - одно из озер Восточно-Африканской рифтовой долины, хранящее в себе уникальн...

Видео

 

Испытания самого большого самолета в мире 

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

- Он первый начал!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.